CSNOG 2027 prodlužuje přihlašování přednášek do 10. listopadu

Organizátoři komunitního setkání nejen českých a slovenských správců sítí CSNOG 2027, které se uskuteční 20. a 21. ledna na půdě zlínské univerzity Tomáše Bati, oznámili prodloužení termínu pro zasílání abstraktů do programu akce.
Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím webu setkání do úterý 10. listopadu. Programová komise uvítá příspěvky věnované nejen správě sítí, ale také legislativě a regulaci nebo síťařským aktivitám studentů a pedagogů.
CSNOG (Czech and Slovak Network Operators Group) je česko-slovenská komunita poskytovatelů internetu, provozovatelů sítí, registrátorů domén, síťových odborníků a dalších zájemců o internetové technologie. Zaměřuje se hlavně na rozvoj a správu internetových sítí a jejich infrastruktury: pořádá pravidelná setkání, kde si účastníci vyměňují zkušenosti, probírají aktuální technická témata a sdílejí řešení. Důraz klade na nekomerční odborné přednášky, které přispívají k rozvoji oboru.