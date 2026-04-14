D7VK 1.7 vylepšuje podporu starých Direct3D, vystačí si s Vulkan 1.1

David Ježek
Dnes
Vulkan Autor: Depositphotos, Vulkan

Projekt D7VK implementující všechny „staré“ verze Direct3D nad API Vulkan, má novou verzi 1.7. Připomeňme, že D7VK se postupem měsíců v podpoře starých verzí tohoto rozhraní probojovalo až k Direct3D 3.

Nová verze tak sice už nemá moc kam posouvat hranice, o to více úsilí mohou vývojáři směřovat k ladění kvality projektu. Nyní tak došlo na vylepšení podpory starých Direct3D způsobů provádění věcí typu vertex transformations, clipping a lighting, díky čemu se některé hry stávají zas o něco lépe hratelnými.

Jedna-sedmička také přichází s backportem na DXVK-Sarek, umožňující projekt používat i se staršími GPU podporujícími pouze Vulkan 1.1, namísto toho, aby „z pohodlnosti" bylo nutné pro tyto prehistorické verze Direct3D vynucovat použití zbytečně moc nového GPU. V případě Radeonů by tak projekt měl fungovat i s modely HD 69×x, tedy generací TeraScale 3 (VLIW4), jinak Vulkan 1.3/1.4 je podporován až s GCN 1.0 (HD 79790 a novější) s ovladačem AMDGPU. U Nvidie by změna měla umožnit podporu zpět až ke generaci Maxwell, tedy GeForce GTX 680 apod. U Intelu jde o iGPU od Skylake výše.

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

