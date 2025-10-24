Další chyba v Ubuntu 25.10 kvůli rust-coreutils

Ubuntu 25.10 ve výchozím stavu používá
rust-coreutils místo
gnu-coreutils. To způsobilo například nedávný problém s automatickou aktualizací.
Kromě toho se již během testování objevila chyba, kdy nešlo instalovat VBoxLinuxAdditions. Při instalaci se objevila chyba kontrolního součtu MD5. Ve skutečnosti jsou postiženy i další balíčky, které používají samorozbalovací archiv Makeself. Jde například o GravityMark, Ungine benchmarky nebo Conda Miniforge.
Při rozbalování se totiž kontroluje jen část původního souboru obsahující data (tar) a ta je „vyříznuta“ pomocí
dd. Makeself použije u
dd parametry
bs,
ibs,
obs a
count, které ale v
rust-coreutils nefungují zcela správně a
dd vrací více dat. Potom samozřejmě nesouhlasí kontrolní součet. Chyba v
rust-coreutils dd byla opravena.
(zdroj: phoronix)