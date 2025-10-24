Chyba v utilitě date rozbíjí automatické aktualizace Ubuntu 25.10

Kvůli chybě v příkazu date z balíčku
rust-coreutils nebyly schopny některé instalace Ubuntu 25.10 automaticky kontrolovat dostupné aktualizace balíčků. Mezi postižené stroje patří cloudová nasazení, kontejnerové obrazy, instalace Ubuntu Desktop a Ubuntu Server.
Pokud někde Ubuntu 25.10 provozujete, zkontrolujte verzi balíčku
rust-coreutils. Rozbité jsou verze
0.2.2-0ubuntu2 a nižší. Naopak verze
0.2.2-0ubuntu2.1 a vyšší už obsahují opravu. Pokud jste ručně prováděli aktualizace pomocí
apt, měli byste už mít aktualizaci nainstalovanou a problém se vás netýká.
Pokud spoléháte na automatické aktualizace, musíte ručně provést povýšení zmíněného balíčku, aby se vše zase normálně rozhýbalo. Stačí jednoduše zavolat:
sudo apt install --update rust-coreutils
Za problémem stojí nekompatibilita utility
date napsané v Rustu s původní implementací v Coreutils. Původní verze totiž nabízí volbu
-r, která vypíše čas poslední změny u daného souboru. Nová implementace ovšem volbu potichu ignoruje a vypíše aktuální datum a čas. Soubory se pak jeví jako příliš nové, což vede například k tomu, že zálohovací skripty neprovádějí zálohy a kontrola aktualizací se domnívá, že poslední kontrola vždy proběhla před okamžikem.
Ubuntu zkouší nahradit klasické coreutils právě pomocí implementace rust-coreutils napsané v jazyce Rust. Cílem je lepší paměťová bezpečnost a vedlejším efektem je také vyšší výkon. Vývojáři testují nové utility v podzimním průběžném vydání Ubuntu, aby mohli případně novinku zahrnout také do LTS verze, která vyjde na jaře.