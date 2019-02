 »   »  Další vydání SeaMonkey se zdrží, infrastruktura prochází změnou

Petr Krčmář

Už delší dobu víme, že SeaMonkey má málo vývojářů a ti nestíhají reagovat na příliš mnoho změn ve Firefoxu. Projekt tedy řeší svou situaci a především závislost na projektech Mozilly. Nyní dochází ke změnám v infrastruktuře, která slouží k vývoji a sestavování nových verzí. Do konce roku by se infrastruktura SeaMonkey měl od Firefoxu oddělit a oba projekty by se měly vyvíjet samostatně.

Při těchto velkých změnách se nepodařilo vše udržet ve funkčním stavu, takže teď není možné sestavovat nové verze. Pracuje se na opravě, ale nějakou dobu prostě nové verze vycházet nebudou.

SeaMonkey je balík nástrojů vycházející z původní Mozilla Suite. Obsahuje webový prohlížeč, e-mailový klient, news klient a editor HTML. V Česku ho podle dostupných statistik používají asi dva tisíce uživatelů.