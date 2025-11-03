Root.cz  »  Programovací jazyky  »  Debian bude vyžadovat Rust: porty se musejí přizpůsobit, jinak budou ukončeny

Debian bude vyžadovat Rust: porty se musejí přizpůsobit, jinak budou ukončeny

Petr Krčmář
Dnes
Debian Autor: Debian

Vývojář Debianu Julian Andres Klode informoval komunitu o tom, že balíčkovací systém APT bude od příštího roku vyžadovat kompilátor jazyka Rust. To bude znamenat přísný požadavek Debianu na podporu Rustu pro všechny architektury. Tento požadavek nebude zaveden dříve než během května 2026.

Všechny existující porty pro různé architektury CPU budou muset podporu doplnit, nebo budou z projektu Debian vyřazeny. Plánuji zavést závislost Rustu do APT. To se nejprve týká kompilátoru Rustu a standardní knihovny a ekosystému Sequoia. Zejména náš kód pro analýzu .deb, .ar, .tar a kód pro ověřování podpisů bude výrazně těžit z paměťově bezpečných jazyků a silnějšího přístupu k testování, píše Klode.

Mezi ohrožené porty patří například m68k, Hewlett Packard Precision Architecture (HPPA), SuperH/SH4 a Alpha. Ty nejsou součástí oficiálních vydání Debianu, ale malé skupiny vývojářů je přesto udržují jako podřazené projekty. Nemají ovšem zatím podporu jazyka Rust a stojí tak před složitou volbou: budou se muset přizpůsobit změnám v ekosystému Debianu nebo z něj odejdou.

Pokud spravujete port bez funkční podpory Rustu, zajistěte změnu nejpozději do šesti měsíců, nebo port ukončete. Pro celý projekt je důležité, aby se mohl posouvat vpřed a spoléhat se na moderní nástroje a technologie, a nebyl brzděn snahou vtěsnat moderní software do retro počítačových zařízení, uzavírá Julian Andres Klode.

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

