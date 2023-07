Debian podporuje oficiálně novou architekturu RISC-V (riscv64)

RISC-V byl už delší dobu v Debianu zařazen mezi porty a počítá se s tím, že příští verze Debian 13 Trixie už jej zařadí mezi podporované architektury. Nyní došlo k dalšímu významnému kroku a 64bitový RISC-V se stal oficiálně podporovanou architekturou. Najdete ho pod názvem riscv64 . Za dva roky se tak přidá k současným devíti architekturám, pro které Debian vychází.





Před vývojáři je ovšem ještě mnoho práce, archiv je zatím téměř prázdný a k dispozici je pouze ve větvi Sid (unstable) a experimental. Archiv původního portu nebude přebírán a v plánu je znovu sestavit balíky z oficiálního archivu, což nějakou dobu zabere.





Během následujících dnů by mělo být sestaveno a připraveno zhruba devadesát základních zdrojových balíků. Poté bude do archivu nasměrován buildovací robot, který by se měl postarat o zbytek. Pokud už teď na nějakém zařízení s RISC-V používáte Debian, zůstaňte zatím u původního archivu portu.