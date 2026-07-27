Debian zřejmě vytvoří pravidla o využívání jazykových modelů při tvorbě distribuce

Projekt Debian zvažuje přijetí obecného usnesení o využívání velkých jazykových modelů při tvorbě distribuce. K zvážení jsou tři alternativy: úplný zákaz používání LLM, odmítnutí LLM jak jen to je možné nebo výslovné povolení používání LLM za splnění řady podmínek.
V poštovní konferenci byla zahájena rozsáhlá diskuse, zatím není stanoven žádný termín hlasování. Autorem původního návrhu je Matthias Geiger, který nutnost řešení celé situace vysvětluje tím, že hlavní devízou Debianu je jeho pověst stabilního systému, což je klíčové pro jeho postavení v ekosystému svobodného softwaru.
Jsme přesvědčeni, že rozšířené používání velkých jazykových modelů (LLM) pramení z přístupu ‚jednej rychle a rozbij to‘, který je sice v mnoha částech tohoto odvětví běžný, ale je v rozporu s tím, co dělá Debian Debianem, a pro přispěvatele Debianu je nevhodný, píše v úvodu Geiger.
Identifikoval celkem čtyři oblasti, které v souvislosti s LLM způsobují problémy či obavy: nejasné právní ukotvení a licencování, pochybná a snadno neověřitelná kvalita výstupu, enormní zvýšení zátěže současných přispěvatelů při kontrole kódu nováčků a neetické chování při vývoji velkých jazykových modelů.