Definitivní konec Pythonu 2.7 možná už s Fedorou 41, brzdou je GIMP

Miro Hrončok z Red Hatu navrhl mezi změny pro Fedoru 41 definitivní odstranění podpory staré verze Pythonu 2.7. Má pro to pádné důvody jako třeba skutečnost, že tato verze bude v době vydání jedenačtyřicítky už dobrých 5 let ukončená, že CentOS 7 už je také EoL, RHEL 7 dosáhl fáze maintenance support 2 a i RHEL 8 už také podporu Pythonu 2.7 ukončil. Vlastně zatím zbývá poslední žába na prameni, která Python 2.7 využívá, a to GIMP.





Ač lze doufat, že do vydání Fedory 41 bude možné začlenit GIMP 3.0 (už v únoru byla vydána poslední vývojová verze před trojkou, GIMP 2.99.18). Fedora 41 má Beta Freeze ke konci srpna, pokud nicméně do té doby nevyjde Release Candidate GIMPu 3.0, bude nutné plán o jedno vydání opozdit.

Miro uvádí, že do Pythonu 2.7 už nebudou backportovat žádné bezpečnostní opravy (v případě potřeby doporučuje Python 2.7 záležitosti provozovat v kontejneru), s ohledem na EoL sedmičkové řady firemních distribucí. Podpora bude držena do EoL Fedory 40, ale (jak píše Miro) už toho bylo dost. Je možné, že udržování dvojkové řady Pythonu se někdo chopí – pokud ano, stačí se ozvat a předvést, že je toho dotyčný opravdu schopen. Nicméně pokud vše půjde dle plánů (GIMP 3.0 se stihne, o Python 2.7 se nikdo další nepostará), tak je jasno: Python 2.7 ve Fedoře končí. Buď s verzí 41, nebo poté 42. Víme, pro co by hlasoval Douglas Adams. Co odhlasuje Fedora Engineering and Steering Committee (FESCo), se teprve uvidí. Podrobnosti v příslušném Wiki záznamu s Mirovým návrhem.