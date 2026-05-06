Dell a Lenovo jsou novými sponzory Linux Vendor Firmware Service

David Ježek
Dnes
Lenovo notebook Autor: Lenovo

Linux Vendor Firmware Service, LVFS, má dva nové velké sponzory. Stávají se jimi společnosti Dell a Lenovo, které jistě netřeba představovat blíže. Dell koketuje s Linuxem už po léta, Lenovo také, navíc víme, že Linux pro ně je a bude větší prioritou, v neprospěch Windows. Takže vlastně nic šokujícího: služba LVFS a klient Fwupd jsou zavedené projekty zajišťující infrastrukturu pro instalace firmwarů, a to je přesně to, co Lenovo i Dell potřebují.

Obě společnosti jsou nově sponzory na úrovni premier, což znamená 100 tisíc dolarů ročně. Doplňují tak stávající sponzory jako Framework Computer a Open Source Firmware Foundation (úroveň startup; 10 tisíc USD ročně), plus Linux Foundation a Red Hat (úroveň engineering, ostatně Richard Hughes z Red Hatu je zakladatelem a šéfem projektu).

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

