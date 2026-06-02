Devět bezpečnostních chyb v X.Org Serveru, objevila je převážně AI

David Ježek
Dnes
X.Org logo Autor: Sven, podle licence: CC BY-SA 3.0
Devítku zranitelností má na svědomí v jednom případě člověk – Peter Hutterer z Red Hatu – a v osmi případech TrendAI od Trend Micro v rámci její Zero Day Initiative. Tato zpráva jistě nikoho nešokuje, v X.Org Serveru jsou bezpečností mezery nacházeny s železnou pravidelností a pokud AI povede k jejich rychlejšímu nacházení a řešení, tak dobře nejen pro X.Org Server či samostatný XWayland, ale třeba i projekt XLibre.

  • Font Alias Stack-based Buffer Overflow
  • XSYNC Use-After-Free in miSyncDestroyFence()
  • XKB Key Types Stack-based Buffer Overflow
  • XKB SetMap Request Stack-based Buffer Overflow
  • XSYNC Use-After-Free in FreeCounter()
  • XSYNC Use-After-Free in SyncChangeCounter()
  • GLX ChangeDrawableAttributes Out-Of-Bounds Read/Write
  • CreateSaverWindow Use-After-Free Information Disclosure
  • DRI2 DRIGetBuffers/DRIGetBuffersWithFormat Out-Of-Bounds Write

Výše uvedené chyby jsou ve verzích předcházejících těmto: X.Org Server 21.1.23 a Xwayland 24.1.12, od nich dále už jsou opraveny – tyto verze vyšly před několika hodinami. Více v přehledu na mailing listu X.Org.

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

