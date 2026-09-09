DirectX nově jako oficiální target v rámci LLVM

Projekt LLVM / Clang má za sebou klíčový milník, který může hne potěšit vývojáře her pro Direct3D, v dlouhodobějším horizontu pak všechny hráče. DirectX jako compiler target už není v LLVM dostupný pouze experimentálně, kvalita byla dotažena do fáze, že přechází mezi oficiálně podporované.
Pro vývojáře her to znamená výhledové zjednodušení a zefektivnění života, kdy se budou moci oprostit od starého a méně efektivního nástroje od Microsoftu a nově využívat přímo překladovou infrastrukturu LLVM, která je nezřídka považována za nejefektivnější ze všech. Vývoj trval čtyři roky a notně do něj přispíval sám Microsoft, pro který je toto další projekt, kde si uvědomuje, že je výhodnější přispívat do obecného open-source projektu.
Jak dodává specialista pro HLSL kompilaci v Microsoftu, Farzon Lotfi, vedle DirectX backendu je zde také clang-dxc frontend a komunita tak může vše používat. Změny se pak objeví v rámci LLVM 24 a další vývoj samozřejmě pokračuje, v plánu jsou novější Shader Modely, ray-tracing, lepší integrace s HLSL možnostmi Clangu atd.
Pro hráče je to na delší lokte: pro zefektivnění běhu dané DirectX hry je potřeba, aby byla s novými nástroji překompilována, pak je zde díky optimalizacím v LLVM šance na mírně vyšší hodnoty fps a zejména menší nárazové propady, známé jako 1% low fps.