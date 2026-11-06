Discord mění Electron na Rust

Sociální platforma a komunikátor Discord běží na desktopu v JS frameworku Electron, který je známý velkou náročností. Hlavní vývojář Stanislav Višněvskij napsal, že desktopoví klienti přejdou z Electronu na Rust. U mobilních klientů bude také část sdíleného kódu v Rustu.
Stanislav také přidal obrázek klienta v Rustu na Windows, kde zabírá jen 290 MB paměti. Současný klient v Electronu zabírá zhruba 1 GB paměti, často i více. Zatím není známo, kdy k přechodu dojde, ale mělo by se brzy začít testovat.
(zdroj: slashdot)