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Discord mění Electron na Rust

Jan Fikar
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Discord, server, chat, nick, přezdívka Autor: PCWorld.com
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Sociální platforma a komunikátor Discord běží na desktopu v JS frameworku Electron, který je známý velkou náročností. Hlavní vývojář Stanislav Višněvskij napsal, že desktopoví klienti přejdou z Electronu na Rust. U mobilních klientů bude také část sdíleného kódu v Rustu.

Stanislav také přidal obrázek klienta v Rustu na Windows, kde zabírá jen 290 MB paměti. Současný klient v Electronu zabírá zhruba 1 GB paměti, často i více. Zatím není známo, kdy k přechodu dojde, ale mělo by se brzy začít testovat.

(zdroj: slashdot)

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

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