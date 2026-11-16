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Discord vylepšuje aktualizace klienta pro Linux; je letošek rok linuxového desktopu?

Jan Fikar
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Discord Autor: Discord
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Discord vylepšuje klienta pro Linux; je letošek rok linuxového desktopu?

Doposud měl Discord v Linuxu celkem nešikovný způsob aktualizace. Klient oznámil, že je nová verze a mohli jste si stáhnout balíček deb nebo tar.gz a nainstalovat ho. Další možností bylo využívat například Flatpak. Nyní Discord po spolupráci s Igalia přichází s vylepšenou aktualizací.

Aktualizace by měla být automatická do domovského adresáře, není tedy potřeba použít sudo. Dále bude aktualizace rozdílová, tedy rychlejší. Nabízeno je více druhů balíčků jako rpm a pkg.tar.zst.

K tomu je vylepšená podpora Waylandu pro sdílení videa a také tlačítkové zkratky pro hovor. Ve videu se také dozvíte, zdali je tento rok podle Discordu rokem linuxového desktopu a že maskot se jmenuje Wumpus. Připomeňme, že Discord nedávno oznámil přechod od Electronu k Rustu kvůli paměťovým nárokům klienta.

(zdroj: gamingonlinux)

Zdroj: Youtube.com
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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.



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