Discord vylepšuje aktualizace klienta pro Linux; je letošek rok linuxového desktopu?

Discord vylepšuje klienta pro Linux; je letošek rok linuxového desktopu?
Doposud měl Discord v Linuxu celkem nešikovný způsob aktualizace. Klient oznámil, že je nová verze a mohli jste si stáhnout balíček deb nebo tar.gz a nainstalovat ho. Další možností bylo využívat například Flatpak. Nyní Discord po spolupráci s Igalia přichází s vylepšenou aktualizací.
Aktualizace by měla být automatická do domovského adresáře, není tedy potřeba použít sudo. Dále bude aktualizace rozdílová, tedy rychlejší. Nabízeno je více druhů balíčků jako rpm a pkg.tar.zst.
K tomu je vylepšená podpora Waylandu pro sdílení videa a také tlačítkové zkratky pro hovor. Ve videu se také dozvíte, zdali je tento rok podle Discordu rokem linuxového desktopu a že maskot se jmenuje Wumpus. Připomeňme, že Discord nedávno oznámil přechod od Electronu k Rustu kvůli paměťovým nárokům klienta.
(zdroj: gamingonlinux)