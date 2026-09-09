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DLSS5VKLayer pro Nvidia DLSS5 nativně na Linuxu a Steam Play

David Ježek
Včera
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Vulkan Autor: Depositphotos, Vulkan
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DLSS5 se dá skoro považovat za fenomén momentálně hýbající světem počítačových her. Vyčítá se mu, že mění vizuální záměr tvůrců. Víme, že je to celé extrémně náročně a radikálně zvyšuje spotřebu grafických karet, až se jim o to více taví napájecí konektory. Víme, že Nvidia opět chce toto mít jako exluzivku, ideálně pro poslední generaci GPU, ale už nyní nadšenci zprovoznili DLSS5 i na Radeonech. Takže by nemělo být překvapivé, že DLSS5 je připravováno i pro obecný běh na Linuxu, pochopitelně s API Vulkan.

DLSS5VKLayer přitom používá zvláštní cestu, kdy se snímky scény pošlou skrze meziprocesovou komunikaci do Nvidia NGX běžící s Wine (případně Proton) a následně zpracované snímky vracejí zpět do Vulkan swapchainu. Celé to dle očekávání vyžaduje grafickou kartu Nvidia a její oficiální ovladače pro Linux, navíc ruční doplnění NGX knihovny, ale i toto jistě bude řešitelné s ohledem na výše uvedené věci. Autor nenapsal kód sám, využívá k vývoji též AI model Qwen 3.8 Flash Next. Více viz GitHub projektu.

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Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

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