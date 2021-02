Dnes je Mezinárodní Den bezpečnějšího internetu, má pomáhat především dětem

Mezinárodní Den bezpečnějšího internetu letos připadá na úterý 9. února. Prostřednictvím Safer Internet Centra je koordinátorem pro Českou republiku sdružení CZ.NIC, které vyzývá organizace ale také širokou veřejnost, aby se zapojili a představili vlastní aktivity, jejichž smyslem je udělat internet lepším a bezpečnějším místem.

Jak podpořit Den bezpečnějšího internetu se zájemci dozví na stránkách projektu Bezpečně na netu. V rámci osvětových a vzdělávacích aktivit sdružení CZ.NIC vznikly v minulosti například populárně naučné seriály Jak na Internet a Nebojte se Internetu.

V letošním roce máme v plánu vybavit všechny základní školy v České republice nástěnkou, která bude obsahovat tipy, jak bezpečně využívat internet a internetové technologie. Zároveň se na ní žáci dozví, jak řešit krizové situace nebo kam se obrátit o pomoc. Z audiovizuálních počinů bych rád upozornil na nový seriál pro děti, který bude věnován tématům mediální gramotnosti a prevenci rizikového chování na internetu. Společně s Univerzitou Palackého potom máme v plánu realizovat výzkum rizikového chování v dětských domovech, jehož výsledkem byl měl být videokurz na míru pro děti z těchto často opomíjených skupin, přibližuje aktuální plány Safer Internet Centra jeho koordinátor Martin Kožíšek.