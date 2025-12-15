Root.cz  »  Humor  »  Duck Duck Go má spoustu faviconů

Duck Duck Go má spoustu faviconů

Jan Fikar
Včera
DuckDuckGo Autor: DuckDuckGo

Vyhledávací služba Duck Duck Go, která se soustředí na soukromí uživatelů, má výchozí favicon kačera Daxe. Ani já jsem však do nedávna netušil, že pro určité dotazy se favicon mění. Změněná ikona jde navíc kliknutím zvětšit. Příkladem může být dotaz 67, kde se nově i Google oklepe.

Svoji ikonu mají sportovní kluby jako Toronto Maple Leafs, Anaheim Ducks, Real Madrid, Boston Red Sox, nebo Philadelphia Eagles. Dále tu jsou postavy z literatury, filmů a her jako Marty McFly, Superman, Pikachu, Yoda, The Grinch, Scream, Squid Game, Spock, Dr. Who, Dr. Watson a Dr. Emmet Brown. Svoji favicon mají také skutečné významné osoby jako Albert Einstein, Aristotle, Elvis,  Abraham Lincoln, Steve Jobs, Salvador Dalí a Picasso.

Může nás těšit, že zde najdeme Linux, Android, FreeBSD, OpenBSD a GNU. Přitom Windows ani macOS svoji ikonu nemají. Rozsáhlý seznam naleznete na stránkách sběratele. Pokud naleznete novou faviconu, můžete ji také přidat.

Dax Duck Duck Go FaviconyAutor: Mak Dulac
Jan Fikar

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

