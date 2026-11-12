Certifikační autorita eMudhra zneplatnila dalších osm mezilehlých certifikátů. Vyšetřování ukázalo, že při jejich vytváření nebylo možné doložit bezpečné zacházení se soukromými klíči. Celkový počet dotčených certifikátů tak stoupl na 16.
Nově zneplatněné certifikáty používají klíče RSA a podle eMudhra nebyly klíče kryptograficky oslabené jako osm klíčů odhalených v říjnu, firma ale nedokáže prokázat, že s nimi po celou dobu nakládala v souladu s bezpečnostními pravidly. Citlivé části klíčů se totiž při přesunu mezi hardwarovými bezpečnostními moduly ocitly v paměti počítače.
Příčinou všech současných problémů byl vlastní skript v Pythonu, který eMudhra použila při přesunu klíčů mezi HSM. U prvních osmi klíčů chyba zkrátila hodnoty soukromých klíčů na jediný bajt, takže je bylo možné snadno odhalit. U nově zneplatněných RSA klíčů firma nezjistila stejné oslabení, nedokázala však zaručit bezpečný postup jejich zpracování.
Některé z nových certifikátů RSA se používaly k vydávání TLS a podpisových certifikátů. eMudhra uvádí, že dotčené zákaznické certifikáty byly nahrazeny nebo převedeny jinam. Společnost zároveň oznámila odchod z veřejně důvěryhodného certifikačního byznysu a plánuje ukončit vydávání certifikátů pod zbývající hierarchií G1.