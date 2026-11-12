Epic Games chce podporovat co nejvíce linuxových distribucí

Epic Games plánuje rozšířit podporu svého spouštěče her na co nejvíce linuxových distribucí. Jake Jones, ředitel zodpovědný za komunikaci společnosti, potvrdil, že mezi systémy, s nimiž firma počítá, patří Fedora, SteamOS, CachyOS a Omarchy. Podpora je zatím ve vývoji a Epic zkouší, které způsoby instalace budou pro jednotlivé distribuce nejvhodnější.
Launcher se nyní nachází ve fázi Preview, tedy v předběžné verzi, která ještě nemusí mít ustálené funkce ani způsob distribuce. Při prvním zveřejnění byl k dispozici jako AppImage, později jej nahradil balíček DEB určený pro Debian a Ubuntu. Epic uvedl, že AppImage plánuje v listopadu obnovit. Podpora Fedory má podle často aktualizovaného FAQ přijít později. Firma zatím nepotvrdila, zda nabídne také Flatpak.
Rozdílné balíčkovací formáty jsou jedním z důvodů, proč může být vydávání softwaru pro Linux složitější než pro systémy, kde je distribuce jednotnější. DEB se používá například v Debianu a Ubuntu, zatímco jiné distribuce mohou preferovat jiné formáty a nástroje. Epic proto ještě vyhodnocuje, jak aplikaci uživatelům zpřístupnit a během testování se nabídka instalačních balíčků může měnit.
Pokud Epic podporu skutečně rozšíří, uživatelé vybraných linuxových distribucí by mohli získat oficiální cestu ke službám obchodu Epic Games Store. Zatím ale nejde o hotový produkt s definitivně stanoveným seznamem podporovaných distribucí ani finálním způsobem instalace. Také případná podpora konkrétní distribuce sama o sobě neznamená, že na Linuxu poběží každá hra z nabídky.
Epic Games je společnost známá mimo jiné vývojem her a provozem obchodu Epic Games Store. Její launcher je aplikace, přes kterou se uživatelé přihlašují ke svému účtu, procházejí nabídku obchodu, spravují knihovnu a instalují či spouštějí hry.