Root.cz  »  PC a notebooky  »  ESWIN má novou desku EBC7702 s RISC-V a předinstalovaným Ubuntu 24.04 LTS

ESWIN má novou desku EBC7702 s RISC-V a předinstalovaným Ubuntu 24.04 LTS

Petr Krčmář
Dnes
5 nových názorů

Sdílet

Všechny fotografie

Společnosti ESWIN Computing a Canonical oznámily podporu distribuce Ubuntu na základní desce EBC7702 Mini-DTX postavené na architektuře RISC-V. Vývojáři nyní budou moci těžit ze stability a vyspělého ekosystému Ubuntu ihned po vybalení, a to navíc k bohaté sadě funkcí, které nabízí multifunkční systém na čipu (SoC) EIC7702X, píše v oznámení Canonical.

Základní deska EBC7702 Mini-DTX má rozměry 203 mm × 107 mm a jejím srdcem je 64bitový 8jádrový procesor RISC-V podporovaný rychlou integrovanou pamětí LPDDR5 s rychlostí 6400 Mb/s, dostupnou v konfiguracích 32 GB nebo 64 GB. K dispozici je také procesor pro AI s výkonem až 40 TOPS, 32GB eMMC úložiště přímo na desce, slot M.2 SATA, slot microSD a čtyři porty gigabitového ethernetu. Pro další rozšíření je možné využít dva sloty PCI Express 3.0 ×16 sloty.

Deska je určena především pro vývojáře, kteří chtějí mít k dispozici aktuální hardware používající platformu RISC-V. Předinstalováno je Ubuntu 24.04 LTS, takže je možné rovnou nastartovat a začít pracovat. Je ovšem nutné dodat, že použitý procesor není kompatibilní s profilem RVA23 a není na něm možné přímo nastartovat Ubuntu 25.10 a novější. Stejně tak zatím není k dispozici podpora v linuxovém jádře, protože ve verzí 6.18 je teprve počáteční podpora starší desky EIC7700. Uživatelé tedy budou odkázáni na další podporu ze strany Canonicalu.

Desku je možné objednat na Amazonu, kde varianta s 32 GB paměti vyjde na 698 dolarů. Doručovat by se mělo během listopadu nebo prosince.

Vstoupit do diskuse (5 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Anketa

Chcete zrušit střídání času?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Běží prevence nádoru slinivky, jakým trpí expremiér Topolánek

Vasektomie a sterilizace můžete mít i na pojišťovnu

Digitální stát na půl plynu: Největší průzkum digitalizace odhalil slabiny

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Motoristé s Turkem by spíše mohli rozvážet Babišova kuřata

Jaké změny čekají důchody v roce 2026? Kompletní přehled

Umělá inteligence bude akcelerovat i počty právních sporů

Superdávka v otázkách a odpovědích

Recept na domácí krtkův dort, který chutná lépe než ten z krabice

Tři čtvrtiny rodičů by ocenily, kdyby svačiny chystala pro děti škola

KFC mlčí, veřejnost křičí. Pomůže jen otevřená kuchyně, tvrdí experti

OZP stopla příspěvek na dentální hygienu kvůli velkému zájmu

Díky AI vznikne řada filmů, na které nebyly peníze

Orange Pi 6 Plus je jednodeskový počítač s výkonem malého PC

Google má první kvantový algoritmus s praktickým použitím

Dušičky vs. Halloween: Víte, kdy se slaví a v čem se liší?

Soudy zpřísňují pohled na švarcsystém. Za co hrozí pokuta?

Proč jsem byla proti operaci lupavého palce u dcery?

Česko v e-mailingu zaostává, pro firmy je stále na okraji zájmu