Evropská mobilní aplikace pro kontrolu věku bude open source

Evropská komise navrhuje zákon, který zakazuje dětem mladším 13 let používat sociální sítě. Děti do 15 let je mohou používat pod dozorem rodičů. Zákon se nazývá Kids Act.
Ursula von der Leyenová v pátek zveřejnila detaily, jak bude ověřování věku fungovat. Na mobilním zařízení by měla být nainstalována open source aplikace, ve které ověří identitu a věk uživatele jednorázově nějaká národní instituce (pošta, banka, vydavatel digitálních občanských průkazů). Aplikace pak sama na vyžádání jiných aplikací či stránek ověřuje věk uživatele, přitom bude odesílat pouze ANO, nebo NE a žádné další identifikační údaje navíc.
Aplikace se bude testovat nejprve v sedmi státech: Kypr, Francie, Španělsko, Dánsko, Řecko, Irsko a Itálie. Měla by být dostupná již koncem tohoto roku. Stejná aplikace se bude používat na ověřování věku 18 let podle již schváleného zákona Digital Services Act.
(zdroj: slashdot)