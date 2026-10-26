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EXT4 bude mít novou volbu buffered_iomap, která znatelně zrychluje zápis velkých souborů

Jan Fikar
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Opravář HDD pevný disk hard Autor: Shutterstock
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EXT4 bude mít novou volbu, která zrychluje zápis velkých souborů

Do jádra 7.4 míří nová volba souborového systému EXT4 buffered_iomap.  Autorem je Zhang Yi z Huaweie a nasazuje IOmap místo starších  buffered I/O cest.

Tato volba zvyšuje znatelně výkon při zápisu velkých souborů. Čtení není prakticky ovlivněno. Parametr buffered_iomap nebude ale ve výchozím stavu zatím zapnut. Není totiž slučitelný například s defragmentací za chodu (e4defrag),  fsverify, fscrypt a data=journal (tato volba se stejně bude odstraňovat). Proto jej pro vyzkoušení budete muset ručně připsat například do  /etc/fstab.

(zdroj: phoronix)

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

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