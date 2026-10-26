EXT4 bude mít novou volbu buffered_iomap, která znatelně zrychluje zápis velkých souborů

EXT4 bude mít novou volbu, která zrychluje zápis velkých souborů
Do jádra 7.4 míří nová volba souborového systému EXT4
buffered_iomap. Autorem je Zhang Yi z Huaweie a nasazuje IOmap místo starších buffered I/O cest.
Tato volba zvyšuje znatelně výkon při zápisu velkých souborů. Čtení není prakticky ovlivněno. Parametr
buffered_iomap nebude ale ve výchozím stavu zatím zapnut. Není totiž slučitelný například s defragmentací za chodu (e4defrag), fsverify, fscrypt a data=journal (tato volba se stejně bude odstraňovat). Proto jej pro vyzkoušení budete muset ručně připsat například do
/etc/fstab.
(zdroj: phoronix)