 »   »  Fedora 30 zřejmě odstraní starého správce balíčků Yum

Petr Krčmář

Odstranění utility Yum bylo původně plánováno už na Fedoru 29, ale bylo navrženo pozdě, proto se do finálního vydání už nepodařilo plán naplnit. Nyní byl návrh vznesen znovu v prakticky stejné podobě, tentokrát ale pro připravovanou Fedoru 30. V praxi to znamená, že by měly být odstraněny balíčky: createrepo, yum, yum-langpacks, yum-utils, yum-metadata-parser, yum-updatesd a python-urlgrabber.

Není to velké překvapení, utilita DNF je s Yum z velké části kompatibilní a už nějakou dobu je výchozím správcem balíčků. Uvidíme, jestli se v tomto cyklu podaří Yum odstranit nebo bude potřeba počkat znovu ještě jedno kolo do Fedory 31. Plán je ovšem jasný: Yum je mrtev, ať žije DNF.

(Zdroj: Phoronix)