Fedora 45 bude nejdříve 3. listopadu

Fedora 45 měla podle plánu vyjít již tento týden, byla již však dvakrát odložena a nejdříve může vyjít 3. listopadu. Včerejší Go/No-Go meeting rozhodl o odkladu o týden kvůli několika blokujícím problémům. Jedním z nich jsou problémy s certifikáty eMudhra. Pak obraz pro server na architektuře Aarch64 překračuje maximální velikost, je tu problém při aktualizaci, pokud používáte na disku LVM a šifrování LUKS a KDE Plasma se instaluje ze starých rpm balíčků Fedory 44.
K tomu se posuzuje ještě problém při aktualizaci s parametrem jádra
ip= a dva problémy se šifrovaný souborovým systémem stratis. Další Go/No-Go meeting bude příští týden ve čtvrtek a pak uvidíme, kdy Fedora 45 vyjde.
(zdroj: phoronix)