Fedora bude zatím BIOS dále podporovat

Autor: Depositphotos

Na začátku dubna se hovořilo o tom, že Fedora diskutuje o zrušení distribuční podpory klasického zavádění pomocí BIOSu. Na setkání výboru FESCO (Fedora Engineering Steering Committee) však bylo jednomyslně rozhodnuto, že návrh se zamítá. Alespoň prozatím. Pracovní skupina (SIG, Special Interest Group) však bude zároveň požádána, aby přišla s novým plánem na podporu BIOSu ve Fedoře.

Vývojáři, kteří změnu navrhovali, argumentovali zjednodušením práce a možnost mít lehčí zaváděcí nástroje. Podle jejich slov stejně časem k odstranění podpory dojde, proto navrhovali postupnou změnu, která by začala nejprve u nových instalací, které by mohly bootovat jen přes UEFI. Zatím byl tento návrh smeten ze stolu, ale není to poprvé, co bylo něco podobného navrhováno, proto můžeme očekávat, že se myšlenka na stole za čas znovu objeví.