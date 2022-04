Je čas opustit BIOS a přejít na UEFI? Vývojáři Fedory o tom diskutují

Nové instalace jen na UEFI

Vývojáři distribuce Fedora diskutují o tom, zda je čas opustit starý dobrý BIOS. Mluví se o tom, že by se tak mohlo stát s příchodem podzimní verze 37. Pokud bude návrh přijat, sedmatřicítka by mohla být první verzí, která označí BIOS za zastaralý a pro platformu x86_64 bude vyžadovat už jen UEFI.

Do vývojářského mailing listu byl v úterý odeslán návrh, který počítá s opuštěním BIOSu pro nové instalace distribuce (wiki). Podpora by nebyla odstraněna úplně, ale nebyla by dostupná pro nové instalace. Znamená to, že současní uživatelé na počítačích s BIOSem by mohli normálně dál Fedoru používat a na podzim aktualizovat na nejnovější verzi. Ta by ovšem pro novou instalaci vyžadovala UEFI.

Vývojáři argumentují tím, že UEFI je běžný verzovaný standard, proti kterému je možné testovat a certifikovat software. Proti tomu každá instance klasického BIOSu představuje unikátní kus firmware. Navíc už ho většina velkých výrobců považuje za zastaralý – Intel, AMD, Microsoft a Apple. Logicky tedy klesá zájem o jakékoliv aktualizace a údržbu dvou zcela odlišných světů.

Postupné opouštění

Podle vývojářů Fedory bude BIOS nevyhnutelně v některé z dalších verzí distribuce opuštěn. Kvůli snadnějšímu přechodu tedy navrhují, aby nastalo určité období alespoň jedné verze, během kterého by bylo možné stále BIOS použít k bootu, ale ne k instalaci nového systému. Sami přiznávají, že by bylo jednodušší podporu prostě ze dne na den zahodit, ale kvůli hladšímu přechodu je lepší to udělat postupně.

Pro vývojáře bude tato změna znamenat výrazné odlehčení systémové základny, protože bude možné snížit množství kódu v zavaděči Grub, instalátoru Anaconda a třeba alternativní zavaděč Syslinux bude moci zmizet úplně. Kód potřebný pro podporu BIOSu ale sahá do systému ještě hlouběji – ze systému by mohla zmizet podpora pro standard VESA.

Není to přitom poprvé, kdy se o něčem podobném mluví. Vývojáři o tom v mailing listu diskutovali už v roce 2020, tehdy ale nebyl vznesen žádný konkrétní návrh na změnu. Argumentovalo se tím, že Intel už přešel na UEFI Class 3, což znamená zrušení podpory BIOSu a tedy i provozu 32bitových systémů na nově vyrobených počítačích.

Zásah do uživatelských řad

BIOS je jednoznačně na konci své pouti světem PC, je jen otázka, jak dlouho ho ještě bude podporovat Fedora, potažmo linuxový ekosystém. Podpora hardware se samozřejmě vyvíjí v čase, většina distribucí už například opustila podporu 32bitové platformy x86 a dalším změnám se v budoucnu nevyhneme. Fedora třeba ve verzi 37 opustí platformu ARMv7.

Fedora sama už před časem změnila minimální požadavky na hardware a dnes požaduje alespoň 2 GB paměti, 2GHz dvoujádrový procesor a 15 GB prostoru na disku. Doporučovány jsou ovšem 4 GB a čtyřjádrový procesor. Teoreticky je tedy nejstarší podporovaný počítač vyrobený někdy okolo roku 2006, v praxi ale většina uživatelů používá výrazně novější stroje.

Intel přestal dodávat počítače s BIOSem v roce 2020 a ostatní výrobci jsou na tom podobně. Podle vývojářů Fedory je tedy zřejmé, kudy se ubírá další vývoj a zbytek je jen otázkou času. Jelikož se Fedora vždy profilovala jako progresivní distribuce obsahující nejčerstvější novinky, bude pravděpodobně i první distribucí opouštějící BIOS.

Vývojáři tvrdí, že bude zasažena jen velmi malá část uživatelů. Zároveň ale přiznávají, že vytyčit jasnou hranici nebo vytvořit ucelený seznam konkrétních zařízení není možné. Je to podle nich sice nešťastné, ale pravděpodobně se to nezmění. Je zřejmé, že nějaké uživatele změna zasáhne, tak jako každé opuštění podpory hardware.

Velkou část ale budou tvořit uživatelé s modernějším hardwarem, kteří mají jen nedopatřením přepnutou základní desku do režimu podpory BIOSu (legacy). Pro takové uživatele je snadné problém napravit a podporu UEFI jednoduše zapnout. Přesto budou existovat uživatelé s počítači, které UEFI nenabízejí. Ti budou následnými změnami nepříznivě ovlivněni a budou muset vyměnit distribuci nebo hardware.

UEFI je často potřeba už teď

Uživatelé si to často neuvědomují, ale pro některé funkce je potřeba bootovat v režimu UEFI už nyní. Například pro aktualizace firmware s fwupd , podporu dělení velkých disků s GPT, či pro podporu podepsaného bootování se Secure Bootem. K tomu je nutné mít počítač se zapnutou podporou UEFI.

Většina uživatelů ani netuší, v jakém režimu jejich počítač startuje a BIOS/UEFI berou jen jako základní firmware ukrytý někde hluboko v základní desce. UEFI bylo ale navrženo jako přímá náhrada za zastaralý BIOS a postupně jej úspěšně nahrazuje. Je tedy logické, že i vývojáři operačních systémů se ptají, kdy přijde doba, během které budou moci na jedné platformě podporovat pouze jeden způsob bootování. U Fedory to možná bude již velmi brzy.