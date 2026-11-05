Fedora odstranila podporu X11, FESCo odmítlo dodatečný návrat

KDE oznámilo už v roce 2025, že Plasma 6.7 bude poslední verzí podporující přihlašovací relace X11. V Plasma 6.8 byla podpora podle plánu odstraněna a nešlo tedy o žádné překvapení. Aplikace pro X11 přitom dál fungují prostřednictvím XWaylandu. Z nabídky ale zmizela možnost spustit celé desktopové prostředí v relaci s X11.
Překvapení však čekalo některé uživatele Fedory 44, která vyšla letos v dubnu s prostředím Plasma 6.6, pozdější aktualizace KDE ji však posunula na Plasmu 6.8 a relaci X11 tak dodatečně odstranila. Následoval návrh, aby se podpora do Fedory 44 vrátila a zůstala také ve Fedoře 45.
Výbor FESCo ovšem návrh odmítl: pro návrat hlasoval jeden člen, proti osm, nikdo se nezdržel. Vývojáři argumentovali tím, že udržovat Fedoru 44 na Plasma 6.7 není dlouhodobě proveditelné. Její podpora má skončit 2. června 2027, zatímco poslední vydání Plasma 6.7.7 je plánováno na 19. ledna téhož roku. U Fedory 45 by nepokračovat v aktualizacích KDE podle výboru nebylo možné.
KDE SIG má ve Fedoře výjimku, která umožňuje udržovat KDE stack aktuální podle upstreamu. Podpora X11 byla navíc ve Fedoře označena za zastaralou už ve verzi 40. Kdo chce používat Plasmu s X11, může převzít údržbu komponent, které upstream v Plasma 6.8 vyřadil, nebo použít balíčky Plasma 6.7 z repozitáře COPR.