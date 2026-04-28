Vydána Fedora 44 s GNOME 50 či Plasmou 6.6

Na světě je již 44. vydání linuxové distribuce Fedora. Ta přináší nedávno vydaný desktop GNOME 50 a s ním související definitivní konec možnosti běhu na X.Org Serveru, což vývojářům zjednodušuje život. Sama Fedora 44 dále přidává aktualizovaný instalátor Anaconda (přináší vylepšené nakládání se síťovými zařízeními). Edice s KDE Plasma staví na nové verzi 6.6 zahrnující Plasma Login Manager a Plasma Setup.
Z věcí v pozadí systému zde máme vylepšené nakládání s OpenSSL certifikáty, MariaDB 11.8, Wine s ovladačem NTSYNC či schopnost Fedory Cloud používat boot oddíl s Btrfs (jako Btrfs subvolume pro Fedora Cloud obrazy, které toto podporují).
K dispozici je již také možnost aktualizace varianty Silverblue na verzi 44, stejně tak Kinoite s KDE Plasmou (novinky shrnuje samostatný blogpost pro atomické verze), nechybí Assahi Remix 44 s KDE Plasmou i GNOME. K dispozici jsou i další Spiny, od Budgie (mimochodem verze 10.10) po Xfce.