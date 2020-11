FFmpeg dostane VA-API AV1 dekodér a SVT-AV1, otázkou je kdy

Pro příští verzi nástroje FFmpeg pracují tvůrci na řadě novinek, mimo jiné z nemalé části na poli podpory formátu AV1. Kdy tato verze vyjde, zatím není jasné. Poslední vydanou je FFmpeg 4.3 v červnu 2020, předchozí FFmpeg 4.2 vyšel 10 měsíců předtím, FFmpeg 4.1 o dalších 9 měsíců dříve, takže to můžeme odhadovat zhruba na březen 2021.

Každopádně Intel před časem uvedl procesory generace Tiger Lake s grafikou Gen12/Xe. Ty podporují dekódování formátu AV1 a stejné platí pro nejnovější Radeony a GeForce. Intel tak nyní to FFmpeg přidává podporu akcelerace dekódování AV1 přes VA-API a podporu kódování do formátu AV1 pomocí jím vyvíjeného projektu SVT-AV1.

Dále do FFmpeg (za)míří podpora AV1 Low overhead bitstream format. Z video oblasti také příští verze přinese podporu hardwarově akcelerovaného dekódování videí ve formátech H.265 a VP9 v 10/12bit, a to přes rozhraní VDPAU. Kompletní přehled implementovaných novinek v Next větvi je k dispozici na GitHubu projektu.