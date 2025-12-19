Root.cz  »  Webové prohlížeče  »  Firefox bude umět zakázat všechnu AI

Firefox bude umět zakázat všechnu AI

Jan Fikar
Dnes
Firefox Kit Autor: Mozilla

Nedávno nový generální ředitel Mozilly Anthony Enzor-DeMeo prohlásil, že z Firefoxu bude moderní AI prohlížeč. To vzbudilo nevoli uživatelů Firefoxu na Redditu

Do diskuze přispěl i sám Anthony, který řekl, že Firefox bude mít možnost zakázat všechnu AI. Interně to nazývají „AI kill switch“, ale patrně to bude před vydáním přejnemováno na něco méně násilného. Vývojář Jake Archibald napsal, že AI ve Firefoxu bude opt-in, ale to může být chápáno různě. Je třeba nové tlačítko na panelu opt-in, nebo již ne? Každopádně „AI kill switch“ zakáže veškerou AI a měl by vyjít v prvním kvartálu příštího roku.

(zdroj: gamingonlinux)

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

