Firefox se přemění v moderní AI prohlížeč, hlásí nový CEO Mozilla

David Ježek
Dnes
Mozilla Firefox

Novým šéfem Mozilla Corporation je Anthony Enzor-DeMeo. V Mozille je něco přes rok, na pozici senior vice-prezidenta a později generálního manažera pro Firefox. Ve svém otevřeném dopise hovoří o síle značky, potřebě rychlého a spolehlivého prohlížeče a tak dále. Do budoucna se Mozilla pod jeho vedením zaměří na to, aby se stala důvěryhodnou softwarovou společností.

K tomu povedou tři kroky: důvěra lidí v to, jak produkt funguje, od soukromí, data až po AI, musí vše být jasné a srozumitelné uživateli. Dále s tím musí ladit obchodní model, Mozilla bude růst skrze transparentní monetizaci, kterou lidé pochopí a budou si cenit. A do třetice Firefox vyroste z prohlížeče v širší ekosystém důvěryhodného softwaru. Firefox bude nadále kotvou Mozilly, ale evolučně se přerodí v moderní AI prohlížeč s podporou dalších moderních a důvěryhodných přídavků.

Tak jak to vidíte? Je čas opustit loď jménem Firefox? Nebo naopak ctíte postoj typu „už aby to bylo“?

