Firefox 144 lépe šifruje hesla a vylepšuje přehrávání videa v režimu PiP

Téměř měsíc po vydání verze 143 vydala Mozilla novou verzi prohlížeče Firefox 144. Jednou z nejvýznamnějších změn je přechod ze staršího šifrovacího schématu 3DES-CBC na AES-256-CBC pro lokálně uložené hesla, což zvyšuje bezpečnost vestavěného správce hesel. Změna se týká pouze lokálních dat – hesla synchronizovaná prostřednictvím Firefox Sync již používala šifrování AES-256-GCM.
Při přehrávání videa v režimu Picture-in-Picture je nyní možné zavřít okno bez pozastavení videa – stačí stisknout Shift a kliknout na tlačítko zavření nebo stisknout klávesy Shift a Esc. Přehrávání pak bude pokračovat na pozadí.
Pro uživatele na Androidu je k dispozici nový překladový banner, který jasně označuje, kdy je webová stránka překládána. Pro vývojáře je tu podpora pro View Transitions API Level 1, které vývojářům umožňuje vytvářet plynulejší animované přechody mezi stránkami. Přibylo také Element.moveBefore API pro snadnější manipulaci s DOM.