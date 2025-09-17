Firefox 143 umožňuje snadno připíchnout panely a vylepšuje podporu kamer

Mozilla uvolnila webový prohlížeč Firefox ve verzi 143. Hlavní novinkou je možnost připíchnout si panely přetažením na začátek lišty, což umožňuje mít důležité weby vždy po ruce. Ve Windows je nyní možné otevírání webových aplikací připnutých přímo na hlavní panel. Weby si můžete připnout a spouštět jako zjednodušená okna přímo z hlavního panelu, aniž byste ztratili přístup k nainstalovaným doplňkům.
Vylepšená byla podpora webových kamer. Když si stránka požádá o přístup ke kameře, lze si nyní prohlédnout náhled v dialogovém okně s oprávněními. To je užitečné zejména při přepínání mezi více připojenými kamerami.
Adresní řádek prohlížeče nyní může zobrazovat důležité datumy a události. Tato funkce podporuje zobrazení událostí (např. „Den matek“) a je zatím dostupná jen v některých regionech. Konkrétně ve Spojených státech, Velké Británii, Německu, Francii a Itálii.
Firefox také rozšířil svou ochranu proti fingerprintingu (identifikaci podle vlastnosti prostředí) tím, že hlásí konstantní hodnoty pro několik dalších atributů. Při stahování souboru v režimu soukromého prohlížení se Firefox nově zeptá, zda má po zavření stažený soubor ponechat nebo smazat.