Root.cz  »  Webové prohlížeče  »  Firefox 143 umožňuje snadno připíchnout panely a vylepšuje podporu kamer

Firefox 143 umožňuje snadno připíchnout panely a vylepšuje podporu kamer

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Firefox Autor: Depositphotos

Mozilla uvolnila webový prohlížeč Firefox ve verzi 143. Hlavní novinkou je možnost připíchnout si panely přetažením na začátek lišty, což umožňuje mít důležité weby vždy po ruce. Ve Windows je nyní možné otevírání webových aplikací připnutých přímo na hlavní panel. Weby si můžete připnout a spouštět jako zjednodušená okna přímo z hlavního panelu, aniž byste ztratili přístup k nainstalovaným doplňkům.

Vylepšená byla podpora webových kamer. Když si stránka požádá o přístup ke kameře, lze si nyní prohlédnout náhled v dialogovém okně s oprávněními. To je užitečné zejména při přepínání mezi více připojenými kamerami.

Adresní řádek prohlížeče nyní může zobrazovat důležité datumy a události. Tato funkce podporuje zobrazení událostí (např. „Den matek“) a je zatím dostupná jen v některých regionech. Konkrétně ve Spojených státech, Velké Británii, Německu, Francii a Itálii.

Firefox také rozšířil svou ochranu proti fingerprintingu (identifikaci podle vlastnosti prostředí) tím, že hlásí konstantní hodnoty pro několik dalších atributů. Při stahování souboru v režimu soukromého prohlížení se Firefox nově zeptá, zda má po zavření stažený soubor ponechat nebo smazat.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Cesta k superrychlému ethernetu

Legendární Amiga 1200 byla královnou počátku 90. let

Továrna bývalého FAB teď chrlí miliony cylindrických vložek

Spoření v září: Kam bezpečně s penězi? Přehled nabídek

Zapomenuté roky do důchodu? Doložte je dřív, než bude pozdě

Určitě víte, jak má vypadat e-mailová adresa? Zkuste si test

Kolik e-mailů je tak akorát? Nejaktivnější e-shopy jich měsíčně posílají desítky

Digitální tvůrci dostali další nástroj, jak si nechat zaplatit za obsah

Nejde jen o mlčenlivost. Firmy čekají nové povinnosti

Glycerol v ledové tříšti je pro děti do 7 let nebezpečný

Co vás při sjednání povinného ručení vyjde draho?

Horká vana, olivový olej, běžný prášek. Tohle dětské kůži škodí

Mění se dávky i životní minimum. Ovlivní to exekuční srážky?

Superdávka startuje už v říjnu. Jak na ni přejít?

Největšími investory do spywaru jsou Spojené státy

Bude z české AI gigatovárny černá díra na dotace?

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Chytré AI kamery se začínají prosazovat ve zdravotnictví

AI odhalí vědomí u pacientů v kómatu až o týden dříve

Evropa zavádí revoluční pravidla pro data. Začíná platit Data Act

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI