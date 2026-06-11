Firefox dostal podporu dekódování videa s Vulkan Video, bude ve verzi 153

Zatímco dlouhodobou stálicí pro podporu videa ve Firefoxu na Linuxu bylo standardní Video Acceleration API (VA-API), které například na Nvidii má své problémy (nutný překladový ovladač pro Nvidia NVDEC), cesta přes Vulkan Video je či bude tak nějak univerzální. Nyní se podpora tohoto rozhraní dostává do Firefoxu.
Již vydání Firefox 153 příští měsíc přinese podporu Vulkan Video, na Gitu oblíbeného prohlížeče ji aktuálně dopékají Tymur Boiko z Nvidie a Martin Stránský z Red Hatu. Již 21. července si tak budeme moci odpovědět, jak se to celé chová, je-li to svižnější/úspornější apod., informuje Phoronix.