Free Software Foundation kritizuje Raspberry Pi kvůli zákazu rozšiřování RAM

Free Software Foundation (FSF) minulý pátek kritizovalo Raspberry Pi kvůli zákazu rozšiřování RAM. FSF nikdy Raspberry Pi nepodporovala, kvůli uzavřenému binárnímu blobu, který je potřeba při bootu SoC od Broadcomu.
Raspberry Pi koncem roku 2024 přidalo do firmware funkci, která rozpozná výměnu připájené paměti RAM a odmítne nabootovat. Tato „funkce“ byla přidána tajně a přišlo se na ni až nedávno. Raspberry Pi říká, že blokování bylo přidáno, protože se vyskytli překupníci, co kupovali Raspberry Pi s malou pamětí a napájeli na ni větší čipy. Raspberry Pi tak mělo obavu z kvality a také patrně z ušlého zisku.
FSF říká, že situaci by bylo možné řešit i jinak. Například by každé Raspberry mělo kryptograficky ověřitelně zapsanou původní konfiguraci. Uživatel by mohl být prostě jen varován, že RAM byla vyměněna. Nebo by uživatel měl jednoduchý postup, jak ověřit originalitu RAM. Žádný z těchto postupů neomezuje uživatele v tom, co se svým Raspberry může dělat.
(Zdroj: Slashdot)