FreeBSD aktualizovalo své grafické ovladače na úroveň z jádra Linux 6.12 LTS

Podpora GPU v operačním systému FreeBSD se posouvá výrazně vpřed. Vývojáři aktualizovali grafický subsystém
drm-kmod o ovladače převzaté z linuxového jádra verze 6.12, tedy předposledního LTS vydání. To znamená zejména výrazný pokrok v podpoře grafických karet AMD Radeon a Intel Arc.
Kód je připraven pro čerstvé FreeBSD 15.1 a novější. Volba verze 6.12 „Super LTS“ namísto 6.18 LTS či čehokoli novějšího je logická právě s ohledem na skutečnost, že jádro 6.12 bude podporováno nadstandardně dlouho i na LTS vydání, konkrétně až do roku 2036, a to díky jeho začlenění v rámci Civil Infrastructure Platform. Vedle podpory novějších GPU a vylepšení pro stávající si uživatelé nejnovějšího FreeBSD mohou užívat i vyšší výkon či stabilitu či lepší podporu Waylandu.