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FreeBSD aktualizovalo své grafické ovladače na úroveň z jádra Linux 6.12 LTS

David Ježek
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FreeBSD 14.3 s Fluxbox a Pentium 4 + Radeon X550 v roce 2025 Autor: David Ježek, podle licence: CC BY-NC-ND 2.0
FreeBSD 14.3 s Fluxbox a Pentium 4 + Radeon X550 v roce 2025
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Podpora GPU v operačním systému FreeBSD se posouvá výrazně vpřed. Vývojáři aktualizovali grafický subsystém drm-kmod o ovladače převzaté z linuxového jádra verze 6.12, tedy předposledního LTS vydání. To znamená zejména výrazný pokrok v podpoře grafických karet AMD Radeon a Intel Arc.

Kód je připraven pro čerstvé FreeBSD 15.1 a novější. Volba verze 6.12 „Super LTS“ namísto 6.18 LTS či čehokoli novějšího je logická právě s ohledem na skutečnost, že jádro 6.12 bude podporováno nadstandardně dlouho i na LTS vydání, konkrétně až do roku 2036, a to díky jeho začlenění v rámci Civil Infrastructure Platform. Vedle podpory novějších GPU a vylepšení pro stávající si uživatelé nejnovějšího FreeBSD mohou užívat i vyšší výkon či stabilitu či lepší podporu Waylandu.

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Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

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