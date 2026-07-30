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GCC oznamuje strategii v oblasti umělé inteligence

Petr Krčmář
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AI, umělá inteligence, právní dokumenty Autor: Apertia Tech
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Řídicí výbor GCC oznámil, že přijal zásady pro příspěvky v oblasti umělé inteligence, které doporučila pracovní skupina GCC pro politiku v oblasti umělé inteligence. Očekáváme, že se tato politika bude i nadále vyvíjet, a budeme ji pravidelně přezkoumávat, píše v oznámení David Edelsohn.

nově přijatých zásadách se mimo jiné uvádí, že projekt odmítne jakékoli „právně významné příspěvky, které obsahují obsah vygenerovaný modelem LLM nebo jsou odvozeny z obsahu vygenerovaného modelem LLM“.

Používá se zde definice pojmu „právně významný“ z pokynů pro správce projektu GNU, podle nichž je prahová hodnota pro to, aby byl obsah z hlediska autorského práva považován za významný, „přibližně 15 řádků kódu a/nebo textu“. Správci GCC se však mohou rozhodnout přijmout právně významné testovací případy, které byly vygenerovány modelem LLM.

Všechny příspěvky do kódu musejí být zaslány člověkem, který rozumí provedeným změnám a je připraven odpovídat na doplňující dotazy. Rozhodnutí o zařazení příspěvku do projektu musí rovněž učinit člověk. Směrnice také nezakazuje používání velkých jazykových modelů (LLM) pro výzkum, analýzu, odhalování a hlášení chyb, kontrolu oprav a podobně, pokud výstupy nejsou zahrnuty do příspěvků.

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Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

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