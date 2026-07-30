GCC oznamuje strategii v oblasti umělé inteligence

Řídicí výbor GCC oznámil, že přijal zásady pro příspěvky v oblasti umělé inteligence, které doporučila pracovní skupina GCC pro politiku v oblasti umělé inteligence.
Očekáváme, že se tato politika bude i nadále vyvíjet, a budeme ji pravidelně přezkoumávat, píše v oznámení David Edelsohn.
V nově přijatých zásadách se mimo jiné uvádí, že projekt odmítne jakékoli „právně významné příspěvky, které obsahují obsah vygenerovaný modelem LLM nebo jsou odvozeny z obsahu vygenerovaného modelem LLM“.
Používá se zde definice pojmu „právně významný“ z pokynů pro správce projektu GNU, podle nichž je prahová hodnota pro to, aby byl obsah z hlediska autorského práva považován za významný, „přibližně 15 řádků kódu a/nebo textu“. Správci GCC se však mohou rozhodnout přijmout právně významné testovací případy, které byly vygenerovány modelem LLM.
Všechny příspěvky do kódu musejí být zaslány člověkem, který rozumí provedeným změnám a je připraven odpovídat na doplňující dotazy. Rozhodnutí o zařazení příspěvku do projektu musí rovněž učinit člověk. Směrnice také nezakazuje používání velkých jazykových modelů (LLM) pro výzkum, analýzu, odhalování a hlášení chyb, kontrolu oprav a podobně, pokud výstupy nejsou zahrnuty do příspěvků.