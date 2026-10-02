Generální ředitel Micronu: nedostatek pamětí bude i v roce 2028

Generální ředitel Micronu Sanjay Mehrotra se při příležitosti oznámení tržních výsledků vyjádřil o dostupnosti a ceně pamětí v příštích dvou letech. Většina produkce příštího roku je již prodaná a to za ceny vyšší než v letošním roce. Navíc se bude vyrábět více drahé HBM (High Bandwidth Memory) pro použití v AI. Letos bylo vyráběno asi 20 % HBM, v příštím roce jejich zastoupení vzroste na 30 %. To ještě sníží dostupnost DRAM pro spotřebitelský segment.
V roce 2028 Micron plánuje otevření dalších čistých prostor pro výrobu, ale nová výroba se bude rozvíjet jen postupně. Proto se pro rok 2028 očekává také nedostatek pamětí a vysoké ceny. Micron v podstatě stejnou prognózu přinesl i loni a zároveň ukončil spotřebitelskou značku Crucial.
(zdroj: arstechnica)