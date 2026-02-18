GhostBSD nasadí XLibre, zvažuje přechod z MATE na Gershwin

Eric Turgeon, zakladatel projektu GhostBSD, vydal blogpost popisující nejbližší i mírně vzdálenější plány s touto oblíbenou, uživatelsky přívětivou „distribucí FreeBSD“. Předně to podstatné: Eric po nějaké době vyzkoušel XLibre a konstatuje, že projekt výrazně pokročil a může rozptýlit jeho obavy z vývoje kolem běhu MATE s Waylandem, které k Waylandu také směřuje. Obecně se vyjadřuje ne úplně optimisticky na směřování ekosystému v rukou Red Hatu, kdy věci jako systemd, Wayland apod. nejdou tolik v duchu BSD, a tak je vhodné se poohlídnout po alternativách.
Tou je právě XLibre, fork projektu X.Org Serveru. S kolegy na tom zapracovali, XLibre měli v portech dřív, než samo FreeBSD. Vývoj kolem X.Org je dnes už takový „spíše nevývoj“ (a revertování změn zakladatele XLibre) a pokud by GhostBSD pokračovalo v jeho používání, jistě jej dostihnou různá CVE. Do toho Eric vysvětluje, jak se to mělo s GNOME 3, které přineslo radikální změnu. Zkrátka se podíval, jak se XLibre vyvíjí, a byl ohromen. A v situaci, kdy MATE směřuje k Waylandu a X.Org začalo couvat, se rýsovala druhá zvažovaná změna.
Stav MATE je momentálně dle Erika nejistý. Vývojáři moc nekomunikují směrem ven. K tomu Eric dodává, že GTK 3 je fajn, GTK 4 taky, ale GTK 5 už končí s X11 a není jisté, jak dlouho bude GTK 4 podporováno. Čili GTK není cestou, pokud GhostBSD má zůstat na X11. Do toho přichází Joe Maloney, vrací se do projektu GhostBSD a přináší do něj svůj desktop Gershwin, ve stylu macOS. Jasně, projekt je v rané fázi, nehotový, ale zkrátka je mladý a vyvíjí se. Eric ale ještě není rozhodnut, zdali se vydat směrem podpory Gershwinu jako budoucího primárního desktopu pro FreeBSD. Předtím zvažoval jiné varianty, včetně tvorby vlastních nástrojů. Gershwin možná bude budoucností GhostBSD, pokud se Eric přenese přes přechod na Objective-C, Swift může být přidán v budoucnu.
Eric každopádně končí konstatováním, že projekt GhostBSD je na něj příliš velký a už jej neutáhne sám. Musí se naučit delegovat věci i na jiné, některé věci zautomatizovat, některé zadokumentovat a některé rutinní nechat dělat pomocí LLM. Prozatím GhostBSD ctí starou cestu, ale co přinesou nadcházející měsíce, bude zajímavé sledovat.