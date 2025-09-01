Root.cz  »  Linux  »  GhostBSD přichází s Gershwinem, KDE představuje průvodce nastavením

GhostBSD přichází s Gershwinem, KDE představuje průvodce nastavením

Filip Zatloukal
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Prostředí Gershwin z GhostBSD
Autor: GhostBSD
GhostBSD přichází s Gershwinem, nový prostředím podobným OS X. Projekt KDE zavádí do desktopu Plasma průvodce nastavením při prvním spuštění. Byl vydán správce oken IceWM 3.9 s podporou Xcursor.

GhostBSD přichází s Gershwinem

GhostBSD je operační systém založený na FreeBSD, který se zaměřuje na jednoduchost, snadné použití a poskytování okamžitého zážitku z používání desktopu. S vydáním GhostBSD 25.02-R14.3p2 projekt představil nové desktopové prostředí s názvem Gershwin, které přináší rozhraní podobné OS X na tuto platformu. Jedná se o komunitní prostředí postavené na GNUstep, které poskytuje intuitivní rozhraní, je jednoduché a estetické.

Prostředí zahrnuje spouštěč aplikací ve stylu doku, horní panel se systémovými indikátory a systém pracovních ploch, který organizuje spuštěné aplikace. Prozatím lze desktop nainstalovat z nestabilních repozitářů balíčků po nastavení GhostBSD, což umožňuje prvotním uživatelům vyzkoušet prostředí a poskytnout zpětnou vazbu.

GershwinGershwin

KDE představuje průvodce nastavením

Projekt KDE zavádí několik nových změn do desktopu Plasma. Jednou z velkých změn je zavedení průvodce nastavením při prvním spuštění, který pomáhá uživatelům vytvořit účty na systémech, kde byla distribuce předinstalována.

Pokud jste osoba, která nainstalovala operační systém, instalační program to udělal poté, co jste mu sdělili požadované uživatelské jméno a heslo. Ale co když instalační program spustil někdo jiný? V tomto případě nebyly nastaveny žádné uživatelské účty, takže je třeba něco udělat. KDE Initial System Setup (KISS), který bude k dispozici v Plasma 6.5.0 se o to nyní postará.

KDE Initial System Setup (KISS)KDE Initial System Setup (KISS)

IceWM 3.9

IceWM je správce oken X11, který je známý svou rychlostí a jednoduchostí. Jednou z největších novinek v této verzi je práce s kurzorem. Pokud téma nedefinuje vlastní kurzor, IceWM 3.9 nyní použije systémové téma Xcursor.

Nástroj icesh, příkazový řádek, který umožňuje odesílat příkazy správci oken a spravovat okna přímo ze shellu nebo skriptů, také získal nový filtr -kovered, který umožňuje testovat, zda je okno klienta zakryté. Bylo také provedeno několik oprav a aktualizací. Vydání doplňují jazykové aktualizace s obnovenými překlady do španělštiny, maďarštiny a brazilské portugalštiny.

prace_s_linuxem_tip

IceWM 3.9IceWM 3.9

Spuštěno illumos Cafe

Stefano Marinelli oznámil vytvoření nového projektu s názvem illumos Cafe. Projekt poskytuje prostor pro lidi, kteří se zajímají o illumos, OpenIndiana, Tribblix a další členy rodiny illumos, kde se mohou spojit, sdílet zdroje a oslavovat své oblíbené operační systémy. Marinelli píše: „illumos Cafe je projekt podobný BSD Cafe (i když možná méně komplexní, alespoň zpočátku). Sdílí stejného ducha pozitivnosti a inkluzivity a jeho cílem je poskytovat služby běžící na operačních systémech založených na illumos, aby demonstroval, že neexistují žádné důvody, proč je nepoužívat. Stejně jako u BSD Cafe je diverzifikace operačních systémů, které používáme – i při používání stejných platforem – zásadní pro zlepšení spolehlivosti a odolnosti internetu. Internet vznikl jako decentralizovaná síť, ale pro většinu lidí se bohužel stal pouze nástrojem pro přístup ke službám velkých hráčů.“

illumos Cafeillumos Cafe

Nově vydáno

Vyšel MiniOS 5.0.0, nové vydání distribuce založené na Debianu, která se snaží být lehká, modulární, univerzální a přizpůsobitelná. Tým CachyOS oznámil vydání srpnového snímku své linuxové distribuce s číslem 250824. LinuxHub Prime, distribuce založená na Archi s přizpůsobeným správcem oken Openbox jako výchozím desktopovým prostředím vyšla ve verzi 2025.08.19. Gnuinos, odvozenina Devuan GNU+Linux, která se skládá výhradně ze svobodného softwaru a nabízí výběr z několika alternativních init systémů je k dispozici ve verzi 2025.08.20.

MiniOS 5.0.0MiniOS 5.0.0
