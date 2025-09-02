Root.cz  »  Grafika  »  GIMP 3.1.4 přináší vektorové a link vrstvy

GIMP 3.1.4 přináší vektorové a link vrstvy

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

GIMP 3.0 Autor: David Ježek
GIMP 3.0

Nedestruktivní vrstvy hned dvou typů jsou velkou novinkou další vývojové verze GIMPu, z níž jednoho dne vzejde GIMP 3.2. Nová verze 3.1.4 tak přináší jak podporu práce s vektorovými vrstvami včetně úprav, tak link layers (název zatím nepřeložen) umožňujících propojovat například s vrstvami z jiných XCF souborů. Vývojáři jako obvykle žádají o zevrubné testování.

Několik příspěvků v této verzi je od GSoC studentů, například Ondřej Míchal implementoval GEGL Filter Browser, další studentka Gabriele Barbero vylepšuje editor textu. Jsou zde i novinky v plug-inech (HRZ, JPEG 2000 nově s podporou signed, PAA textury, Seattle Filmworks, vylepšení TIFFů atd.). Gabriele pracovala i na vylepšeních UI/UX, zčásti pro běh na macOS. Opravena je také řada chyb.

Nová verze je vývojová, tudíž není „standardně nabízena“, sáhnout ale lze po AppImage i Flatpaku přímo od tvůrců.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Kolik budou stát energie? Měli byste ceny teď fixovat?

Kralupská Dekonta vyvinula linku na recyklaci vysloužilých solárů

Alergikům teď způsobí potíže ambrózie, dříve tu nerostla

Ty chceš být digitální tvůrce? A máš vymyšlenou monetizaci?

Obvazováním se bércový vřed nevyléčí

Při screeningu rakoviny plic budou lékaři hledat i CHOPN

Náklady, které podnikatelé často přehlížejí

Některým lidem rada, ať méně jedí a více se hýbou, nemůže fungovat

Vlasy řídnou kvůli hormonům, barvení i gumičkám

Lékaři během operace hned zjistí, zda odstranili celý nádor prsu

Olejíček Aviril známe z dětství. Víte, proč je modrý?

Microsoft sílu nových AI modelů MAI-Voice-1 a MAI-1 Preview

Web úplně nezmizí, bude ale nástrojem z minulosti

Návrat do práce po rodičovské: O čem musíte vědět?

Eset odhalil první ransomware poháněný umělou inteligencí

Krém za 50 korun může mít složení bezpečné, ale nic nedělá

Tyhle dýně se mohou jíst i syrové, je v nich více vitamínů

Továrna bývalého FAB teď místo klíčů chrlí cylindrické vložky

S Meta je to peklo, ale bez ní to nejde. Jak přežít drahou reklamu?

Lednička potřebuje servis? Řekne si o něj česky

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI