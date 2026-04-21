Root.cz  »  Grafika

GIMP 3.2.4: nejen oprava chyby v XCF z roku 1999

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Po několika týdnech mám na světě další aktualizační verzi GIMPu řady 3.2. Vývojáři ve verzi 3.2.4 vychytali další situace, kdy některé nástroje omylem rasterizovaly vektorové, textové či linkové vrstvy (například Edit > Fill with...). Nástroj pro ořez se nyní chová konzistentněji a nesnaží se ani měnit velikost vektorových vrstev.

Opraveno je též chybné ořezávání částí textů v rámci Tex Outline u svislé orientovaných textů. Ale hlavně tu máme zase jeden z těch závanů let minulých, dokonce můžeme říci, že jde o minulé století i tisíciletí. Opravena je chyba v kódu implementujícím primární datový formát GIMPu, tedy XCF. Chyba zde byla od roku 1999, je nyní odstraněna a je zajištěno, že GIMP korektně otevře soubory XCF vytvořené s chybou i bez této chyby. Stejný vývojář opravil další chybu v XCF, vzniklou v rámci verze 3.2.2, další pak chybné přejmenovávání vrstev při importu XCF souborů.

Několik vývojáři se zaměřilo i na bezpečnost kódu zajišťujícího importy různých grafických formátů, doporučení jsou nyní implementována pro APNG, PAA, PNG, DDS, PSP, PNM, PSD, JIF, PVR, TIM, XWD a SFW. Spraven je i export formátu OpenRaster a chyba v editoru metadat, která mohla způsobovat, že místo obrázku s metadaty se exportuje prázdný soubor.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:



VÍCE INFO