GIMP 3.2.6 pracuje rychleji s písmy a podporuje rotaci pera u tabletů Wacom

Vývojáři grafického editoru GIMP vydali aktualizaci 3.2.6. Jde o údržbové vydání řady 3.2, takže nepřináší zásadně nové nástroje ani velké změny uživatelského rozhraní. Přesto obsahuje řadu praktických vylepšení, opravy chyb a také 28 bezpečnostních oprav.
Jednou z nejviditelnějších změn je rychlejší práce s fonty. GIMP by měl nyní rychleji startovat, svižněji reagovat při psaní textu a lépe zvládat práci s rozsáhlými seznamy písem. Zlepšení ocení především uživatelé, kteří mají v systému nainstalované stovky nebo tisíce fontů. Vývojáři zároveň upozorňují, že určité prodlevy stále přetrvávají. Jejich úplné odstranění pravděpodobně bude vyžadovat přechod na GTK 4, na kterém už začaly přípravné práce.
Významnou novinkou pro ilustrátory je podpora rotace pera u některých stylusů Wacom. GIMP 3.2.6 nově rozumí údaji o natočení pera, který poskytují starší tablety a pera Wacom Art Pen i novější modely Wacom Art Pen 2. Uživatel tak může při kreslení ovlivňovat štětec nejen tlakem a náklonem, ale také otáčením pera v ruce.
Aktualizace přináší také několik oprav v běžných editačních nástrojích. Příkaz Vyjmout nyní funguje i nad skupinami vrstev. Kapátko dokáže správně zohlednit filtry aplikované na jednotlivé vrstvy, což v předchozích verzích nefungovalo. Text lze nově vybrat a upravovat i v situaci, kdy je přes příslušnou vrstvu umístěná maska vrstvy.