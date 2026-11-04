GIMP 3.2.8 s řadou vylepšení a řešením děr z AI hlášení

Uběhlo dostatečné množství vody v řekách, takže tu máme nový GIMP. Verze 3.2.8, jak již číselně napovídá, je verzí převážně aktualizační, tedy opravující chyby objevivší se po předchozí vydání. Mimo jiné to tentokrát znamená řešení řady hlášení o chybách, které vzešly z AI podnětů.
Z vylepšení je tu například rozhraní pro výběr barev, které lépe reflektuje i drobné změny v barvách. GIMP také nově umí větší HEIF soubory, dostal aktualizovaný dekodér tohoto formátu. Vylepšeno je i načítání fontů, které lze nyní rychleji přerušit už v počátcích. Vylepšen je i mechanismus cache pro gradienty větší než 6000×6000 pixelů,
K různým bezpečnostním opravám vývojáři dodávali, že to není tak děsivé, jak to vypadá. Za prvé se zde nehraje o nic citlivého typu bankovních informací či přihlašovacích údajů, ony ty AI reporty řeší často chyby ve starých plug-inech a legacy filtrech, které až „příliš důvěřují“ systému, nicméně hypotetické zneužití nějaké chyby v kódu nemůže v principu vést k žádné eskalaci. Přesto vývojáři samozřejmě berou bezpečnost vážně a opravují a opravují a …. Celkově bylo uzavřeno 82 hlášení. Kompletní přehled změn je k dispozici na GitLabu projektu.