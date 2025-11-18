Root.cz  »  Grafika  »  GIMP 3.2 RC1 s vylepšenými vektorovými vrstvami i nedestruktivními úpravami

GIMP 3.2 RC1 s vylepšenými vektorovými vrstvami i nedestruktivními úpravami

David Ježek
Dnes
1 nový názor

Sdílet

GIMP 3.0 Autor: David Ježek
GIMP 3.0

Vývoj trojkové řady GIMPu jde zdárně dál. Tvůrci vydali prvního kandidáta na verzi GIMP 3.2, s níž přichází další z plánovaných novinek. Předně zde máme vylepšenou podporu vektorových a linkovým vrstev, která navazuje na práce v rámci řady 3.1 (zjednodušují například operace “Rasterize” a “Revert Rasterize”), u link vrstev je opravena chyba týkající se Windows.

Díky příspěvkům v rámci GSoC je vylepšen i editor textů, například lze konečně editor po plátnu přesouvat na jakékoli místo, další vývojář zase zapracoval na robustnosti kódu, takže nový GIMP podporuje ještě větší velikosti textu, než dosud. Vkládat lze též neformátovaný text, standardní klávesovou zkratkou Shift+Ctrl+V a přibyly klávesové zkratky pro B I U.

Dále rozpracován je systém nedestruktivních filtrů a přibyla různá vylepšení v oblasti UX a UI, pracuje se na systému plug-inů, podpoře SVG (pokračuje plodná spolupráce s Inkscape), vylepšení importu PDF (vektorové vrstvy jsou importovány jako vektory), přibyla podpora importu komprimovaných obrázků z NASA Shuttle Radar Topography Mission, řešeny jsou i některé bezpečností chyby a spousta dalších věcí. Více v oznámení na webu projektu.

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Další prsten, co má vládnout všem, pomocí AI

Než si dáte čokoládu, pořádně si vyčistěte zuby

Výpadek služby Cloudflare ochromil řadu webů

Poctivost v kádích a příroda v hlavní roli: tak vzniká balsamico

Zúží se povinnosti zaměstnavatelů ve zdravotním pojištění

Doplňky z lékárny vám dlouhý život nezajistí, říkají lékaři

Heslo pro kamerový systém v pařížském Louvru bylo „Louvre“

Zadýchávala jsem se, říká Petra Hřebíčková o své nemoci plic

Ocenili jsme úspěšné účastníky soutěže IT produkt roku 2025

V pondělí bude státní svátek. S nákupy to moc složité nebude

Obchodní tajemství a jeho ochrana v podnikání

Startupy popisují byrokratické peklo v EU

Steam nabídne herní počítač, ovladač a VR headset

Dětem s golfovou nohou pomáhá Ponsetiho metoda

Kratom už se nesmí prodávat ve večerkách

Nejdelší projekt e-Governmentu chce další odklad

Black Friday pod lupou: jak vznikl, jak se zvrhl a jak ho hlídá zákon?

Vnitro žádá o další odklad služby e-Legislativa

Slavné koláče, oblíbené sýry: Poznejte tradiční jídla podle fotek

Pasta Oner ukazuje, že umění může být autentické i výdělečné