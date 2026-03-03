GIMP 3.2 RC3 řeší přesnost barev i Flatpak

Třetí kandidát na vydání editoru GIMP 3.2 je na světě. Vývojáři změnili chování rozhraní uvítacího dialogu, které se už nezobrazuje, je-li GIMP otevřen rovnou s obrázek (přetažení na aplikaci či přes místní nabídku), ale pouze v situaci, kdy je spuštěn naprázdno, nebo po aktualizaci (aby byl uživatel informován o změnách). Otravnost tohoto dialogu tedy výrazně poklesne.
Určitá vylepšení dostávají dokovací panely pro navigaci a výběr, kde mizí vzor a stávají se tak přehlednějšími díky čistšímu vzhledu zejména v tmavém režimu. Mírnou korekci obsahuje dialog pro Odstín a Sytost, kde se položka pro světlost přesouvá pod sytost, což odpovídá pojetí modelu HSL v celém GIMPu. V panelu vrstev už nedojde ke smazání celé vrstvy, je-li označena jen její maska.
Dílčích vylepšení doznává nástroj pro překlopení a naklonění (ovládání klávesnicí). Věci jako úrovně a křivky či vyvážení bílé dostávají lineární přesnost. Mění se otevírání souborů XCF, kdy se čeká na načtení všech písem v systému, soubory XCF se tak už nebudou načítat s chybami kvůli otevřené ještě před načtením použitých písem.
Verze pro macOS dostává upravenou výchozí ikonu ctící upravené pojetí v macOS 26. Flatpak verze nově funguje se systémovými adresáři pro umístění plug-inů a má počáteční podporu Global Menu (nutno aktivovat ručně). Opraveny jsou některé zranitelnosti.