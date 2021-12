Glibc 2.35 bude používat transparent huge pages

Transparent huge pages (THP) zrychlují práci s pamětí v Linuxu, protože umožňují pro aplikace transparentní použití velkých stránek paměti (na amd64 2 MB a 1 GB (u novějších procesorů)) místo výchozích stránek (u amd64 4 kB). THP je možné nastavit na never, always a madvise. Nastavení always může některé aplikace zpomalit, proto je často v distribucích výchozím nastavením madvise, tedy záleží na aplikaci, jestli při alokaci paměti použije madvise a tím dá najevo, že by použití velkých stránek mělo pomoci.

V knihovně Glibc 2.35 bude nově funkce malloc používat madvise pro alokaci větší, než výchozí velká stránka paměti (na amd64 2 MB). Bude však třeba nastavit glibc.malloc.hugetlb na nenulovou hodnotu. Použít se musí proměnná GLIBC_TUNABLES, takže například export GLIBC_TUNABLES=glibc.malloc.check=0:glibc.malloc.hugetlb=1 . Knihovna glibc 2.35 by měla vyjít v únoru příštího roku.

(zdroj: phoronix)