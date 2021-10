GNOME 42 a systémový tmavý režim

S GNOME 42 se objeví možnost používání plně tmavého režimu prostředí. Tedy nikoli (například) tmavého vzhledu Adwaita, ale na úrovni samotného GNOME řešeného vzhledu. Alexander Mikhaylenko z projektu GNOME nyní na svém blogu shrnuje, jak to vypadá, co vše to obnáší a co musejí udělat tvůrci aplikací, aby nový způsob respektovali.

Idea toho, jak vše bude fungovat, je shodná s tím, jak věc už řeší elementary OS. Budou používány tři systémové preference: bez preference × preferuji tmavý vzhled × preferuji světlý vzhled. Ty budou sloužit aplikacím k rozpoznání, co by si uživatel přál, ale aplikace samy budou moci toto přání respektovat, či nikoli, přičemž nastavenou hodnotu si zjistí přes DBus.

Většina prací už je hotova, zbytek by se měl stihnout včas pro vydání GNOME 42.