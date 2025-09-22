Root.cz  »  Webové prohlížeče  »  Google bude integrovat AI do Chrome

Google bude integrovat AI do Chrome

Jan Fikar
Dnes
6 nových názorů

Sdílet

Google Chrome Autor: Shutterstock / slyellow
Všechny změny se prozatím budou týkat desktopové verze prohlížeče

Google bude do svého prohlížeče Chrome integrovat AI Gemini. AI bude dostupná pod ikonkou hvězdičky v pravém horním rohu. Gemini bude mít přístup nejen do aktivní záložky, ale do všech otevřených záložek. Bude také mít přístup do vašeho historie, kalendáře a YouTube.

Bude také umět detekovat běžné podvody. Brave již má nějakou dobu integrovaný svůj AI Leo také pod hvězdičkou v pravém horním rohu. Firefox také postupně zavádí funkce AI. Výjimkou je snad jen prohlížeč Vivaldi, který se zavázal nepodléhat módě umělé inteligence.

(zdroj: arstechnica)

Zdroj: Youtube.com
Vstoupit do diskuse (6 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

Dále u nás najdete

Digitální tvůrci dostali další nástroj, jak si nechat zaplatit za obsah

Ukažte v kvízu, že znáte pár druhů jablek

Jak funguje obnovitelná nafta?

Které nemovitosti zlevňují? A jsou už sazby hypoték na dně?

Lovebrand, který přetrval generace. Merkur je víc než hračka

Za tři dny začnou v EU platit revoluční pravidla pro data

Na Zbraslavi začala stavba největšího datacentra u nás

Z venkovních koupališť do aquaparků a krytých bazénů

Úspěch bez reklamy: Společnost Vorwerk sází na osobní přístup

Zakladatel Notina chystá projekty prémiového nájemního bydlení

Prevence nádoru čípku se změní. Současná více než pětinu případů neodhalí

Paušální daň 2026: Podnikatelé si připlatí o 15 tisíc více

Meta ukázala chytré brýle ovládané signály ze svalů

10+1 zaručených tipů, jak vytěžit maximum ze slevových akcí

Nejaktivnější e-shopy měsíčně posílají desítky e-mailů

Pražským Karlínem mají jezdit autonomní roboti

V Brně startuje moderní výuka čipů, zájem je velký

Jak bude otevřeno v neděli 28. září?

Šípkový likér, čaj či marmeláda chtějí čas, recepty nejsou složité

Češi spustili komerční síť, kterou nejde odposlouchávat

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI