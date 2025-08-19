Root.cz  »  Webové prohlížeče  »  Firefox 142 přináší lokální AI shrnutí pro odkazy

Firefox 142 přináší lokální AI shrnutí pro odkazy

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Mozilla Firefox Autor: Mozilla

Uživatelé ve Spojených státech uvidí v novém Firefoxu 142 na novém panelu doporučené stránky seskupené dle témat (sport, jídlo, zábava apod.), což dle Mozilly činí příběhy lépe organizované a snadnější na prozkoumání. Uživatel má samozřejmě i nadále kontrolu nad tím, co na novém panelu uvidí. Novinka je součástí programu postupného zpřístupňování, takže my si asi ještě chvíli počkáme, jestli se to chytí.

Součástí téhož (prozatím pro anglicky mluvící země) je další novinka, náhledy odkazů ještě před kliknutím na ně, a to s dlouhým podržením – volitelně tyto náhledy mohou obsahovat AI-generované klíčové body, vše zpracováno lokálně ve Firefoxu (už se objevují stížnosti, že to spotřebovává nemálo energie).

Ve skupině schovaných panelů mohou nově být ty aktivní nadále viditelné. A dále pak lze odstranit rozšíření z boční lišty z nabídky pod pravým kliknutím. Další novinky se pak týkají <href developer.mozilla.org="" en-us="" docs="" mozilla="" firefox="" releases="">vývojářů. Řešeno je také několik bezpečnostních chyb.</href>="https:>

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Velké změny pro média: co chystají politici po volbách?

Teplá voda s citronem metabolismus nezrychlí

Chemikálie používaná na umělé nehty škodí plodnosti

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Přemýšlíte, zda se vyplatí účast na nemocenském pojištění?

Opět padl rekord počtu OSVČ. Jaký podíl má švarcsystém?

Příliš mladí na rakovinu? Lékaři častěji řeší nemoc u lidí pod 50 let

Tomáš Havryluk: Slyším, jak ve zdravotnictví praskají ledy

Nejasné pracovnělékařské prohlídky mladistvých zaměstnanců

Jako z bondovky. Britská firma vyvinula „raketový“ batoh

Česká spořitelna se rozvádí s poradci Partners

Historie francovky začala koňakem. Pozor, má se užívat jen zevně

Je léto žněmi pro pojišťovny? Češi připlácejí za storna i mazlíčky

Děti bez boltce dostaly úspěšně implantát z 3D tiskárny

Zdanění některých pozemků se změnilo, někteří si za ně připlatí

Revírní pojišťovna dává do konce srpna více peněz na genetiku

Závod o studentské bydlení vrcholí. Kdo zaváhá, odejde s prázdnou

Kdy se musíte registrovat k DPH, i když jste plátci být nechtěli?

Osvobození zaměstnaneckých benefitů čeká další změna

Eset se připojuje k Europolu v boji proti mezinárodní kyberkriminalitě

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI